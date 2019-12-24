شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتسلم تقريرا عن المصابين والغائبين فى الأهلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وبات من المنتظر أن يشارك ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، فى مران الفريق الذى يقام غدا بعد انتهائه من البرنامج التأهيلى وجاهزيته طبيبا للمشاركة فى التدريبات.
كما يتسلم فايلر تقريرا عن اللاعبين الذين غابوا عن مباراة الاتحاد السكندرى التى أقيمت أمس على استاد القاهرة فى الجولة العاشرة من بطولة الدورى العام، وانتهت بفوز الأهلى بأربعة أهداف دون رد.
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