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فايلر يتسلم تقريرا عن المصابين والغائبين فى الأهلى.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسلم رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى تقريرا طبيا من الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، عن حالة اللاعبين المصابين، وذلك فى إطار متابعة المدير الفنى وحرصه على معرفة مستجدات البرنامج العلاجى والتأهيلى للاعبين الذين غابوا عن التدريبات فى الفترة الأخيرة للإصابة.

 

وبات من المنتظر أن يشارك ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، فى مران الفريق الذى يقام غدا بعد انتهائه من البرنامج التأهيلى وجاهزيته طبيبا للمشاركة فى التدريبات.

 

كما يتسلم فايلر تقريرا عن اللاعبين الذين غابوا عن مباراة الاتحاد السكندرى التى أقيمت أمس على استاد القاهرة فى الجولة العاشرة من بطولة الدورى العام، وانتهت بفوز الأهلى بأربعة أهداف دون رد.

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