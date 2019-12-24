شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لـ الزمالك والإنتاج فى الدورى الممتاز قبل مواجهة السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الزملكاوية المواجهة المنتظرة بين فريقى الزمالك والإنتاج الحربى المحدد لها السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، فى إطار الجولة العاشرة بالدورى الممتاز على ملعب استاد السلام.

ويسعى الزمالك فى هذه المواجهة إلى تحقيق نتيجة إيجابية بالحصول على 3 نقاط مهمة من أجل إيقاف نزيف النقاط التى خسرها مؤخرا بالتعال السلبى مع سموحة فى الظهور الأخير ومن قبلها الخسارة أمام طلائع الجيش.

بينما يطمح الإنتاج الحربى فى تحقيق الفوز من أجل التقدم فى ترتيب الدورى الممتاز، فى ظل استغلال المعنويات المنخفضة للاعبى الزمالك بعد خسارة نقاط مهمة فى الدورى.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام بـ الزمالك والإنتاج فى الدورى الممتاز بالجدول التالى: