سوبر كورة.. اتحاد الكرة يضع الزمالك فى ورطة قبل انتقالات يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن الاتجاه الأقرب حتى الآن هو رفض فتح الاستبدال فى قوائم الأندية خلال يناير المقبل، والتمسك بلوائح مسابقة الدورى التى وافقت عليها الأندية قبل انطلاق الموسم.

وأضاف المصدر أن القرار سيصدر خلال أيام رسميا برفض الاستبدال، وهو ما يضع بعض الفرق فى أزمة فى مقدمتها الزمالك ومصر للمقاصة، حيث يتبقى للأبيض مكان استبدال واحد فقط فى القائمة. ويرى مسئولو الزمالك أن الفريق يحتاج لتدعيم صفوفه فى يناير المقبل بأربعة لاعبين فى العديد المراكز على رأسهم الظهيرالأيمن وخط الوسط المدافع والمهاجم الصريح، بالإضافة إلى الاستقرار على قيد محمود جنش حارس مرمي الفريق عقب عودته من الإصابة. لمزيد من التفاصيل عبر "سوبر كورة" عن آخر تطورات أزمة الزمالك والمفاوضات مع لاعبين جدد.. اضغط هنا

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