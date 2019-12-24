شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤكد أهمية مباراة بلاتينيىوم لتحسين الصورة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، إن مباراة الفريق أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوى، التى تقام يوم السبت المقبل على استاد السلام، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا فى غاية الأهمية، خاصة أن الفريق لديه رغبة قوية ودوافع كبيرة فى تحسين موقفه فى المجموعة الثانية، بعد الحصول على ثلاث نقاط من الفوز على الهلال السودانى.

وأوضح مدير الكرة أن كل مباراة لها ظروفها الخاصة، وأن الأهلى دائما ما يحترم المنافسين ويتعامل مع كل مباراة وفقا لظروفها، وأن الأهلى سيبدأ من الغد التحضير لمواجهة بطل زيمبابوى.

Advertisements

وأكد عبد الحفيظ أن الأهلى أغلق ملف بطولة الدورى العام بعد الفوز الذى حققه أمس على الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف دون رد، وبدأ التركيز فى الملف الأفريقى، مشددا على أن جميع اللاعبين لديهم من الخبرات ما يكفى للفصل بين البطولات التى يخوضونها فى الوقت الحالى، وإن كان الهدف الذى يسعى إليه الفريق، واحد وهو الفوز بكل المباريات.

ويلعب الأهلى ضمن المجموعة الثانية فى دور المجموعات الأفريقي والتي تضم أندية؛ النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.