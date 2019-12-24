شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤكد أهمية مباراة بلاتينيىوم لتحسين الصورة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح مدير الكرة أن كل مباراة لها ظروفها الخاصة، وأن الأهلى دائما ما يحترم المنافسين ويتعامل مع كل مباراة وفقا لظروفها، وأن الأهلى سيبدأ من الغد التحضير لمواجهة بطل زيمبابوى.
ويلعب الأهلى ضمن المجموعة الثانية فى دور المجموعات الأفريقي والتي تضم أندية؛ النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يؤكد أهمية مباراة بلاتينيىوم لتحسين الصورة أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.