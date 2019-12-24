شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة بعد رباعية زعيم الثغر: أفريقيا يا أهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد وائل جمعة مدافع الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، بالفوز الكبير الذى حققه المارد الأحمر على حساب الاتحاد السكندرى بالدورى.
وكتب وائل جمعة عبر تويتر: "مبروك يا أهلى فوز كبير ومهم على أصحاب المركز التانى فريق الاتحاد صاحب الأداء الجيد الموسم دا.. أفريقيا يا أهلى".
واستطاع الأهلى أن يحقق فوزًا على الاتحاد السكندرى، برباعية دون رد فى المباراة التى أقيمت مساء أمس على ملعب القاهرة الدولى، حيث تقدم أحمد الشيخ بالهدف الأول لفريقه فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، قبل أن يضيف محمد مجدى قفشة الهدف الثانى للمارد الأحمر فى الدقيقة 54 من عمر اللقاء، وأحرز وليد أزارو الهدف الثالث في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، قبل أن يختتم علي معلول أهداف الأهلي، بإحرازه الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 73 من المباراة.
ويستضيف النادي الأهلي، نظيره بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، يوم السبت 28 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
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