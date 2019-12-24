وائل جمعة بعد رباعية زعيم الثغر: أفريقيا يا أهلى

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى، فى مواصلة تصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، عقب الفوز على منافسه على الصدارة الاتحاد السكندرى، برباعية نظيفة.



واستطاع الأهلى أن يحقق فوزًا على الاتحاد السكندرى، برباعية دون رد فى المباراة التى أقيمت مساء أمس على ملعب القاهرة الدولى، حيث تقدم أحمد الشيخ بالهدف الأول لفريقه فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، قبل أن يضيف محمد مجدى قفشة الهدف الثانى للمارد الأحمر فى الدقيقة 54 من عمر اللقاء، وأحرز وليد أزارو الهدف الثالث في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، قبل أن يختتم علي معلول أهداف الأهلي، بإحرازه الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 73 من المباراة.