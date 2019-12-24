تعرف على رسالة عمرو أديب لفايلر بعد فوز الأهلى برباعية على الاتحاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الإعلامى عمرو أديب رسالة للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الأهلى بعد فوزه برباعية على الاتحاد السكندرى بالدورى.

وكتب عمرو أديب عبر تويتر: "ممكن حد يفهم الباشا مدرب الأهلى إن عندنا فى مصر ممكن تكسب الماتش بجون أو اتنين على أقصى تقدير يعنى مش محتاج تعمل كرنفال أهداف، وحد يشرحله إنه فارق بنفط كتير عن أى نادى فى المحروسة فموضوع الأهداف ده مش مهم خلوه يراعى مشاعر البيت الأبيض مش بتاع ترامب بتاع الزمالك".

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادىالأهلي، مسيرته الرائعة فى النسخة الحالية من بطولة الدورى الممتاز، بعدما اكتسح نظيره الاتحاد السكندري برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز. Advertisements

ونجح فايلر، في قيادة الأهلي لتحقيق فوزه الثامن على التوالى بالدورى العام، ومواصلة نتائجه المميزة تحت القيادة السويسرية هذا الموسم.

وتولى فايلر، القيادة الفنية للنادى الأهلى، فى أغسطس الماضى عقب رحيل الأوروجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق الذى أُقيل من منصبه بسبب الخروج من دورى أبطال أفريقيا وكأس مصر.

وقاد فايلر الأهلى منذ توليه المسئولية الفنية فى 14 مباراة سواء محليًا أو أفريقيًا، حقق الفوز فى 13 لقاء، والهزيمة فى مباراة وحيدة.