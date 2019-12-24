الخليج 365 يكشف.. الأهلي حدد 4 لاعبين للخروج للإعارة في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

أكد مصدر بالأهلي، أن النادي يدرس إعارة 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح الفريق، تلقى عددًا من العروض الخليجية للانضمام إلى أي أحد الفرق شهر يناير المقبل.

كما أشار المصدر، إلى أن الجهاز الفني يبحث خروج 3 لاعبين للإعارة في يناير، وهم صلاح محسن، وصالح جمعة، وحسين السيد، حيث لم يشاركوا في أي مباراة تحت قيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

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وقام النادي الأهلي بقيد30 لاعبا في القائمة الأولى للفريق مع بداية الموسم.

وأجرى الأهلي 3 تبديلات في قائمته الأولى، ويحق له وفقا للائحة إجراء استبدالين خلال انتقالات الشتاء.

وتعاقد النادي الأهلي مع محمود عبدالمنعم كهربا، بعد فسخ عقده مع نادي أفيس البرتغالي، فيما يبحث الأهلي التعاقد مع مهاجم إفريقي، بناءً على طلب من فايلر.