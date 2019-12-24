"مش محتاج تعمل كرنفال وراعي مشاعر الزمالك" .. عمرو أديب يوجه رسالة لمدرب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة إلى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عقب فوز الفريق الأحمر على الاتحاد السكندري 4-0 في المباراة التي أقيمت مساء الأثنين على ستاد القاهرة في إطار الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الممتاز.

وانفرد الأهلي بصدارة ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 24 جمعها من الفوز بجميع مبارياته الثمانية التي لعبها حتى الأن في البطولة .

وقال أديب عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : مكن حد يفهم الباشا مدرب الاهلى إن عندنا في مصر ممكن تكسب الماتش بجون أو اتنين على أقصى تقدير يعنى مش محتاج تعمل كرنفال أهداف".

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وأضاف أديب "حد يشرحله إنه فارق بنقط كتير عن أي نادي في المحروسه فموضوع الأهداف ده مش مهم".

وأنهى " خلوه يراعى مشاعر البيت الأبيض مش بتاع ترامب بتاع الزمالك".

ولعب فايلر مع الأهلي 14 مباراة فاز 13 مباراة وخسر واحدة وحقق بطولة السوبر المصري بالفوز على الزمالك 3-2 .