محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن إصابة لاعب الفريق أليكس أوكسليد-تشامبرلين، مؤكدًا أنه لا يعلم موعد عودة اللاعب.
وكان تشامبرلين قد تعرض لإصابة خلال مباراة نهائي كأس العالم للأندية والتي تُوجّ الريدز بلقبها على حساب فلامينجو البرازيلي يوم السبت الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال كلوب من خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء للحديث عن مباراة ليستر سيتي والمقرر لها الخميس ضمن الجولة 19 من عمر الدوري الإنجليزي: "تشامبرلين لديه إصابة في أحد أوتار كاحل القدم، لن يشارك في أخر مباراتين في عام 2019 وبالتحديد أمام ليستر وولفرهامبتون."
وأضاف المدرب من خلال تصريحات نقلتها وسائل الإعلام أنه لا يعلم مدة غيابه بالتحديد.
وذكر الموقع الرسمي لليفربول أن الفترة المقبلة سوق تشهد المزيد من الفحوصات من اجل تحديد موعد عودة اللاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يُعلن طبيعة إصابة تشامبرلين.. وكلوب لا يعلم موعد عدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.