عبد الحفيظ يوضح.. موقف الأهلي من الصفقة الجديدة.. ومصير صالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن صفقة الاهلي الجديدة، إلى جانب موقف الثلاثي صالح جمعة، صلاح محسن وحسين السيد من الاستمرار مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" قال عبد الحفيظ: "بالتأكيد نسعى لإضافة جديدة إلى صفوف الأهلي، لكن لم نحسم المركز وهل سيكون لاعب محلي أم أجنبي، الوضع يتغير كل يوم، قد تحدث مفاجآت سارة أو غير سارة".

وأضاف: "إيليكي من ضمن الأسماء المطروحة للتعاقد معها لكن لم يتم الاستقرار بعد، أما بالنسبة لقيد محمود كهربا فمع فتح نافذة الانتقالات سيتم قيده في الأول من يناير".

وبسؤاله هل سيتم خروج محمد محمود من القائمة لصالح كهربا قال عبد الحفيظ: "لدينا استبدالين في يناير ومركز واحد في القائمة بعد ضم كهربا، قد لا نلجأ لإخراج محمد محمود من القائمة في حالة إعارة بعض اللاعبين".

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وعن موقف الأهلي من الاستبدال قال: "الجميع يعلم موقفنا من الاستبدال وهو استكمال الموسم بنفس الشروط والقوانين التي بدأنا بها".

وعن موقف عمار حمدي وصلاح محسن وحسين السيد قال مدير الكرة بالأهلي: "عمار حمدي من الأسماء المطروح استمرارها مع الفريق، يمكن أن يكون له دور الفترة المقبلة، الموسم مازال طويلًا، ولكن الأقرب استمرار عمار وهو قرار شبه نهائي".

وواصل: "بالنسبة لصلاح محسن، فعقب مباراة الفريق أمام بلاتينوم بدوري أبطال أفريقيا، سنعقد جلسة مع رينيه فايلر مدرب الفريق لمعرفة احتياجاته خلال الفترة المقبلة نفس الأمر بالنسبة لصالح جمعة وحسين السيد، وفي حالة رحيلهم سكون على سبيل الإعارة وليس البيع، إلا إذا كان العرض مغريًا".

وبسؤاله، هل خرج صالح جمعة من حسابات فايلر، قال: "لا نعلم ماذا سيحدث غدًا، لا داعي للاستعجال في التفريط في أي لاعب قد نحتاج إليه خلال الفترة المقبلة، وهو ماحدث مع حمدي فتحي وأليو ديانج، في لحظة تغيرت الأمور بعد إصابة حمدي وتم الدفع باللاعب المالي".

جدير بالذكر أن الأهلي يتربع على قمة جدول الدوري المصري برصيد 24 نقطة جمعها من خوض 8 جولات، حقق العلامة الكاملة.