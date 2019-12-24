التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإنتاج الحربي.. مُفاضلة في مركز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

يحل الزمالك ضيفا على الإنتاج الحربي في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري، الساعة 7:30 مساء اليوم الثلاثاء.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة من 8 مباريات، فيما يحل الإنتاج المركز السادس نفس رصيد الزمالك وسموحة صاحب المركز الخامس، ولكن الأخيرين خاضا 9 مباريات.

ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا، وعبدالله جمعة.

ويفاضل الجهاز الفني للزمالك بين الإبقاء على محمد أوناجم في التشكيل الأساسي، أو الدفع بأحمد سيد زيزو، من بداية المباراة.

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي

وسط الهجوم: أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - محمد أوناجم

الهجوم: مصطفي محمد