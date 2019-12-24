عبدالحفيظ يتحدث عن.. عدم رضا فايلر عن لاعبي الأهلي بين شوطي الاتحاد.. وموقف رمضان وربيعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

كشف سيدعبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن رسالة السويسري رينيه فايلر للاعبي الفريق بين شوطي مباراة الاتحاد السكندري، بعد أداء فريقه في الشوط الأول.

وأوضح عبدالحفيظ في تصريحات لإذاعة أون سبورت، أن فايلر عبر عن عدم رضاه على أداء الشوط الأول رغم التقدم بهدف أحمد الشيخ في الدقائق الأخيرة.

وأكمل: "فايلر قال للاعبين إنه حذر قبل المباراة من أنها أمام فريق كبير وصاحب المركز الثاني في جدول الدوري، لم يتلقى سوى 5 أهداف، وبالتالي يجب التركيز، وسأنسى ما حدث في الشوط الأول، وغير سعيد بما قدمه اللاعبون".

وبرر عبدالحفيظ التراجع في الأداء مع بداية مباراة الاتحاد: "وارد جدا مع المباريات المتلاحقة وضغط المباريات، أن يكون الدخول في أجواء المباراة متأخرًا، مثلما حدث أيضا في مباراة الإسماعيلي"، ولكنه استدرك: "ممكن تكون بتقدم مباراة كويسة، ولكن في الأوقات اللي انت ممكن تكون غير موجود في أجواء المباراة تتلقى هدفا".

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وعن موقف المصابين، أشار عبدالحفيظ إلى أن محمود متولي وأحمد فتحي جاهزان للمشاركة في المباريات، فيما عانى رامي ربيعه من "ثُقل" في العضلة الخلفية، ليفضل فايلر إراحته ليكون جاهزًا للمباراة الإفريقية.

ويلتقي الأهلي أمام بلاتينوم الزيمبابوي يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن كريم نيدفيد عنصر مهم في الأهلي وينتظر عودته، موضحا أنه تعرض لإصابتين، الأولى وهو خياطة وإصلاح الغضروف ثم في أثناء فترة التأهيل في ألمانيا، حدث جراحة أخرى، القرار فيها من الجانب الألماني"، مكملاً: "كنا نأمل أن يتواجدخلال الأيام الـ10 الأخيرة، ولكنها تأجلت أسبوعين".

واختتم بالحديث عن موقف رمضان صبحي: "حظنا سيء لإصابة رمضان في ذلك التوقيت، خاطبنا ألمانيا في حالة احتياجه للسفر، من الممكن أن نتلقى ردًا يوم الأربعاء، ولن نتأخر في تقديم أي شيء لرمضان، فنحاول تقصير المدة من شهر ونصف إلى 4 أسابيع على الأكثر، للاستفادة من تواجده مع الأهلي في فترة الإعارة".