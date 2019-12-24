اليوم.. أهلي 2000 يواجه النصر ببطولة منطقة القاهرة للناشئين

يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٠، ضيفاً على فريق النصر، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأخير، ضمن الجولة ١١ من بطولة منطقة القاهرة.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته المتتالية في بطولة المنطقة؛ من أجل الاستمرار في صدارة ترتيب مجموعته، ومن ثم التأهل لبطولة السوبر التي تحدد بطل المنطقة، وكان آخر فوز للفريق على

حساب الغابة ٢ - صفر اعتبارياً بعدما امتنع الأخير عن خوض اللقاء.

ويمتلك الأهلي في رصيده ٣٠ نقطة، جمعها من الفوز في ١٠ مباريات بالعلامة الكاملة، حيث فاز على المطرية ٧ - صفر، وعلى الغابة ٤ - صفر، وعلى النصر ٣ - ١، وعلى منشية حلوان ٩ -

صفر، وعلى اتحاد الشرطة ٦ - صفر، وعلى شباب الأميرية ٣ - صفر، وعلى شباب زينهم ٩ - صفر، وعلى المقاولون العرب ١ - صفر، وعلى المطرية ٥ - ١، وعلى الغابة ٢ - صفر، مسجلاً ٤٩ هدفاً، مقابل هدفين في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٠ بالأهلي مدحت طه إسماعيل مديراً فنياً، وإسحق أول مدرباً عاماً، وخالد حسن مدرباً لحراس المرمى، وصابر سينادة إداري الفريق، ومحمد فتحي درويش طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق أخصائي التدليك.