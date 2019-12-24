اليوم.. سيدات سلة الأهلي يواجهن الجزيرة بدوري مرتبط

يلتقي فريق السلة للسيدات بالنادي الأهلي مع الجزيرة في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري المرتبط لسلة.

وتقام المباراة علي صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، ويسعى الأهلي بقيادة علي هاشم، لتحقيق الفوز وتقديم عرض قوي أمام الجزيرة.

وكان فريق الناشئات تحت 18 سنة قد فاز أمس على الجزيرة

بنتيجة 87 – 35 في منافسات نفس البطولة التي تقام على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وفي جانب آخر يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الثلاثاء، أمام فريق الزمالك، في إطار منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

Advertisements

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي إلى الفوز بها، ومواصلة العروض القوية في البطولة.

وكان الأهلي قد دخل معسكرا مغلقا أمس في أحد الفنادق؛ للحصول على أكبر قدر من التركيز قبل المواجهة.

وافتتح الأهلي مشواره في بطولة دوري السوبر بالفوز على فريق قناة السويس ذهابًا بنتيجة 79-59، وإيابًا بنتيجة 73-45، ثم حقق الفوز على طلائع الجيش في الجولة الماضية بنتيجة 79-61.