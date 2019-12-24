إيقاف مرتضى منصور من المشاركة بأي نشاط متعلق بكرة القدم

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبة ضد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وذلك ضمن قراراتها خلال اجتماع أمس .
وقررت اللجنة منع مرتضى منصورمن المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة.
وأكدت اللجنة أن ما جاء من قرارات بناءً على ما ورد في تقارير حكام ومراقبي المباريات وما وصل إليها من المدير التنفيذي ومدير إدارة المسابقات من مستندات .
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