سيد عبدالحفيظ: الأهلي يسعى لتحسين موقفه بالمجموعة عبر بوابة بلاتينيوم

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مباراة الفريق أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي والتي تقام يوم السبت المقبل على استاد السلام، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في غاية الأهمية، خاصة أن الفريق لديه رغبة قوية ودوافع كبيرة في تحسين موقفه في المجموعة الثانية، بعد الحصول على ثلاث

نقاط من الفوز على الهلال السوداني.

وأوضح مدير الكرة، أن كل مباراة لها ظروفها الخاصة، وأن الأهلي دائما ما يحترم المنافسين ويتعامل مع كل مباراة وفقا لظروفها، وأن الأهلي سيبدأ من الغد التحضير لمواجهة بطل زيمبابوي.

وأكد عبدالحفيظ، أن الأهلي أغلق ملف بطولة

الدوري العام بعد الفوز الذي حققه أمس على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد، وبدأ التركيز في الملف الإفريقي، مشددا على أن جميع اللاعبين لديهم من الخبرات ما يكفي للفصل بين البطولات التي يخوضونها في الوقت الحالي، وإن كان الهدف الذي يسعى إليه الفريق، واحد وهو الفوز بكل المباريات.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية في دور المجموعات الإفريقي والتي تضم أندية؛ النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.