قال رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني يبدأ من اليوم التحضير لمواجهة بلاتينيوم، بطل زيمبابوي، واستغلال فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون من التدريبات في مشاهدة مباريات بطل زيمبابوي، ودراسته بشكل جيد، والوقوف على نقاط القوة والضعف قبلالمواجهة التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل.
ويشاهد الجهاز الفني ملخصا لعدد من مباريات فريق بلاتينيوم، على أن يتم تنفيذ طريقة اللعب التي سيخوض بها الأهلي المباراة، خلال التدريبات اليومية التي تبدأ اعتبارا من غد الأربعاء.
وأكد المدير الفني على إغلاق ملف بطولة الدوري الممتاز، وبدء التحضير لمواجهات بلاتينيوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تقام يوم السبت المقبل على استاد السلام.
وحرص فايلر على منح اللاعبين راحة اليوم؛ لالتقاط الأنفاس؛ بسبب ضغط المباريات ما بين المشاركة محليا وإفريقيا، على أن يستأنف الفريق مرانه غدا، والبدء في التحضير بشكل عملي لمواجهة بطل زيمبابوي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجهاز الفني للأهلي يدرس نقاط قوة وضعف بلاتينيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.