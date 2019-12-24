الجهاز الفني للأهلي يدرس نقاط قوة وضعف بلاتينيوم

قال رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني يبدأ من اليوم التحضير لمواجهة بلاتينيوم، بطل زيمبابوي، واستغلال فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون من التدريبات في مشاهدة مباريات بطل زيمبابوي، ودراسته بشكل جيد، والوقوف على نقاط القوة والضعف قبل

المواجهة التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل.

ويشاهد الجهاز الفني ملخصا لعدد من مباريات فريق بلاتينيوم، على أن يتم تنفيذ طريقة اللعب التي سيخوض بها الأهلي المباراة، خلال التدريبات اليومية التي تبدأ اعتبارا من غد الأربعاء.

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وأكد المدير الفني على إغلاق ملف بطولة الدوري الممتاز، وبدء التحضير لمواجهات بلاتينيوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تقام يوم السبت المقبل على استاد السلام.

وحرص فايلر على منح اللاعبين راحة اليوم؛ لالتقاط الأنفاس؛ بسبب ضغط المباريات ما بين المشاركة محليا وإفريقيا، على أن يستأنف الفريق مرانه غدا، والبدء في التحضير بشكل عملي لمواجهة بطل زيمبابوي.