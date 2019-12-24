دون حضور جماهيري.. قمة السلة تجمع الأهلي والزمالك الليلة

تستضيف صالة الأمير عبدالله الفيصل بالنادى الأهلى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك مساء اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة الثامنة مساءً ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دورى سوبر السلة للرجال. ببطولة دورى سوبر السلة للرجال. وأسفر الاجتماع الأمني الذي عقد صباح اليوم عن السماح لأعضاء مجالس الاتحاد المصري لكرة السلة وناديي الزمالك والأهلي، على ان يتم منع الجماهير والصحفيين وأعضاء النادي من الحضور للمباراة وذلك وفقًا للاجتماع الأمني. لكرة السلة وناديي الزمالك والأهلي، على ان يتم منع الجماهير والصحفيين وأعضاء النادي من الحضور للمباراة وذلك وفقًا للاجتماع الأمني.

وكانت مباراة كأس السوبر المصري للسوبر شهدت أحداث شغب بين لاعبي الزمالك والأهلي.

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