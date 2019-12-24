فايلر يمنح لاعبي الفريق راحة ويستأنف التدريبات غدًا استعدادًا لبلاتينيوم

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه ظهر غد الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي المقرر إقامتها السبت المقبل على استاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق، تعديلا على برنامجه التدريبي بعد الفوز برباعية نظيفة على الاتحاد السكندري أمس في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام، حيث قرر منح اللاعبين

راحة اليوم، على أن يبدأ الفريق غدا التحضير لمواجهة بلاتينيوم.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أندية؛ النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي، ونجح الفريق في تحقيق الفوز على الهلال في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.