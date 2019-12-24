جهاد جريشة حكم فيديو بمباراة الرجاء ومولودية وهران بالبطولة العربية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، اختيار جهاد جريشة حكم فيديو ومحمد معروف حكم رابع، في مباراة الرجاء المغربي ومولودية وهران الجزائري في ربع نهائي البطولة العربية. ومولودية وهران الجزائري في ربع نهائي البطولة العربية. يتكون طاقم التحكيم من الاماراتي عادل النقبي ويعاونه أحمد الراشدي وعلي راشد. كما يعاون جريشة في حكم الفيديو فيصل البلوي. النقبي ويعاونه أحمد الراشدي وعلي راشد. كما يعاون جريشة في حكم الفيديو فيصل البلوي. ويمثل مصر بالبطولة العربية فريقا الاتحاد السكندري والإسماعيلي واللذان يلتقيان في ربع نهائي البطولة.

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