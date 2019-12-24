علمت "الوفد" أن لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، رفضت إيقاف يوسف البساطي الحكم المساعد في لقاء الأهلي والاتحاد السكندري أمس بالدوري الممتاز. المساعد في لقاء الأهلي والاتحاد السكندري أمس بالدوري الممتاز. بحسب مصادر فإن اللجنة تعترف بأن الهدف الثاني للأهلي من تسلل، لكنه لم يؤثر في النتيجة، لأن الأهلي سجل ثلاثة أهداف أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الحكام ترفض إيقاف حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.