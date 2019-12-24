لجنة الحكام ترفض إيقاف حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

علمت "الوفد" أن لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، رفضت إيقاف يوسف البساطي الحكمالمساعد في لقاء الأهلي والاتحاد السكندري أمس بالدوري الممتاز.
بحسب مصادر فإن اللجنة تعترف بأن الهدف الثاني للأهلي من تسلل، لكنه لم يؤثر في النتيجة، لأن الأهلي سجل ثلاثة أهداف أخرى.
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