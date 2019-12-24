اونلاين | «كورة لايف» TODAY zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الزمالك PLUS بدون تقطيع NOW

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات غداً الثلاثاء 24 ديسمبر فى الدورى المصرى الممتاز .

وجاء الاعلان على النحو الاتى :

مباراة الإنتاج الحربى والزمالك الحكم أحمد الغندور ويعاونه أحمد توفيق وشريف عبد الله.. ومبروك نبيل حكما رابع

مباراة طنطا وأسوان الحكم محمود البنا و يعاونه كريم مهيا وتامر سمير.. ومحمد علاء هاشم حكما رابعا.

مباراة إف سى مصر ومصر للمقاصة الحكم محمد يوسف ويعاونه أحمد لطفى ومصطفى حسن.. ومحمد الشناوى حكما رابعا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 14 نقطة من 8 مباريات، حقق الفوز في 4 وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، سجل لاعبوه 10 أهداف، واستقبلت شباكه 7 أهداف، بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز السادس برصيد 14 نقطة من 9 مباريات، حقق الفوز في 4 وتعادل في مباراتين و خسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 9 أهداف، واستقبلت شباكه مثلها.

تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، مباراة تجمع بين فريقي الزمالك والإنتاج الحربي، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري العام، التي ستقام على ملعب السلام.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، في الدوري العام، عبر قنوات أون سبورت وتايم سبورت، على أن يديرها الحكم أحمد الغندور.

الزمالك يحاول تعويض التعثر أمام الطلائع وسموحة

ويدخل الزمالك المباراة بدافع تحقيق الفوز بعد التعثر فى المباراتين الماضيتين بالخسارة أمام طلائع الجيش، والتعادل مع سموحة بدون أهداف.

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وعقد مجلس الإدارة جلسة مع اللاعبين قبل المباراة، وطالبهم بنسيان المباراتين الماضيتين، وخوض مواجهة الإنتاج بدافع تحقيق المكسب للعودة للمنافسة على المسابقة مرة أخرى، فى ظل تقارب النقاط من المركز الثانى إلى الخامس، وإن كان الفوز لن يغير من ترتيبه حتى سقوط المقاولون الذى يسبقه فى الترتيب أو خوضه المباراة المؤجلة.

فى المقابل، تصطدم رغبة الزمالك فى الفوز بصحوة الإنتاج الحربى مع مديره الفنى مختار مختار، الذى حقق فوزاً خارج ملعبه فى آخر جولة على حساب أسوان بهدف دون رد، ومن قبله الفوز على طنطا بنفس النتيجة خارج ملعبه أيضاً.

وحذر «مختار» لاعبيه من الاندفاع الهجومى فى اللقاء، وأوضح تركيزه على الهجمات المرتدة السريعة بهدف خطف هدف يربك حسابات منافسه «كارتيرون»، وزيادة العامل البدنى فى التدريبات الأخيرة لمجاراة لاعبى الزمالك حتى نهاية المباراة.

أعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى قائمة لاعبيه التى تستعد لمواجهة الزمالك فى السابعة والنصف مساء الثلاثاء على استاد السلام ضمن مواجهات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام.

وضمت القائمة كلاً من: "عامر عامر وأحمد يحيى وباسم مرسى وعبد الرحمن اللمبى وأحمد شديد قناوى ومحمد بازوكا وأحمد مجدى ومحمد رجب وابراهيم عبد الخالق ومحمد شوقى على فتحى وعلاء سلامة ومحمود عادل وغنام محمد ومعاذ الحناوى ومحمد عادل اسكو ومحمد فييرا وموسى دياورا ووهاب انان ومامادو نياس".

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف وما زال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى.

بينما يحتل الإنتاج الحربى المركز السادس برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.