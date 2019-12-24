اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر «القناة المفتوحة» on SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربى والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على أن ينقل اللقاء عبر قنوات أون سبورت وتايم سبورت ويحتل الفريق الأبيض، المركز الرابع، بجدول ترتيب الدوري قبل تلك الجولة برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف وما زال لديه لقاء مؤجل مع الأهلي.

على الجانب الآخر، يدخل فريق الإنتاج الحربى مباراة الليلة بحثًا عن النقاط الثلاث حيث يطمح مختار مختار المدير الفنى للفريق لمواصلة نتائجه الجيدة أمام الفارس الأبيض لاسيما في ظل تساوى الفريقين فى عدد النقاط بجدول الدوري ما يمنح الفائز بالمباراة دفعة هائلة فى جدول المسابقة ويحتل الإنتاج الحربى المركز السادس برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

وطالب مختار مختار لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات وتحقيق الفوز الثالث على التوالى بعد الفوز على طنطا ثم أسوان بعقر دارهم بهدف دون رد في الجولتين الأخيرتين من المسابقة ويعول الإنتاج الحربى على خبرة لاعبيه في انتزاع الثلاث نقاط وعلى رأسهم باسم مرسى وأحمد دويدار وأحمد شديد قناوى وعامر عامر ومحمد رجب.

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الزمالك والانتاج موعد مباراة الزمالك والانتاج الحربى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والانتاج الزمالك الزمالك اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهة قوية ومصيرية، أمام نظيره الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة العاشرة، لبطولة الدوري الممتاز.

وستقام المباراة غدا الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على ستاد السلام، ومن المقرر أن تبث المباراة على قناتي أون سبورت وتايم سبورت، بثا مباشرا للمباراة، وسيتم نشر الرابط الخاص بالبث قبلها بوقت كافٍ.

وخاض لاعبو الفريق تدريباتهم الجماعية اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون، على توجيه بعض التعليمات الهامة للاعبي الفريق، وطالبهم بضرورة تنفيذ المطلوب من كل لاعب والتريز في دوره فقط.

وحذر كارتيرون، جميع اللاعبين بأنه لن يقبل بأي تقصير داخل الملعب، خلال الفترة المقبلة، والعودة إلى طريق الانتصالات من خلال بوابة الانتاج الحربي.

وأعلن المدرب الفرنسي القائمة التي دخلت معسكرًا مغلقا استعدادا للمباراة وضمت كلا من: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي في حراسة المرمى، ومحمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – إسلام جابر – محمود الونش – حازم إمام في خط الدفاع، وطارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – كريم بامبو – مصطفي فتحي في خط الوسط، ومصطفي محمد – عمر السعيد في خط الهجوم.