اونلاين | كول كورة zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الزمالك

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موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربى والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، فى السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على أن ينقل اللقاء عبر قنوات أون سبورت وتايم سبورت.

طاقم حكام الزمالك والإنتاج الحربى

أحمد الغندور حكمًا للساحة وأحمد توفيق وشريف عبد الله مساعدين ومبروك نبيل حكمًا رابعًا.

موقف الزمالك والإنتاج الحربى فى الدورى

ويحتل الزمالك، المركز الرابع، بجدول ترتيب الدوري قبل تلك الجولة برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف وما زال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى بينما يدخل فريق الإنتاج الحربى مباراة الليلة وهو فى المركز السادس برصيد 14 نقطة بعد خوضه 9 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيوه 9 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

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كارتيرون يعتمد على 21 لاعبًا فى معسكر لقاء الإنتاج الحربى

محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحى فى حراسة المرمى.

محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافى - إسلام جابر - محمود الونش - حازم إمام في خط الدفاع.

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - كريم بامبو - مصطفى فتحى فى خط الوسط.

مصطفي محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم .