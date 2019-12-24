اونلاين | «شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر رابط ماتش zamalek يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YOUTUBE

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في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، يلتقي فريقا الزمالك والإنتاج الحربي في مباراة الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يدخل الزمالك مباراة اليوم محتلًا المركز الرابع برصيد 14 نقطة جمعها من خوض 8 جولات (فاز في 4، تعادل في 2 وخسر في مثلهما، مع العلم أن الفريق الأبيض له مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

على الجانب الآخر، يحتل الإنتاج الحربي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة جمعها من خوض 9 جولات (فاز في 4 مباريات، تعادل في 2 وخسر في 3).

ومن المتوقع أن يُبقي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على خدمات حازم إمام في الجبهة اليمنى بدلًا من محمد عبد السلام الذي غاب عن مباراتي طلائع الجيش وسموحة، كما سيستعين كارتيرون بالحارس محمد أبو جبل لحماية عرين الفريق الأبيض.

تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى.

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خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد زيزو (أو "أوناجم")، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

يستضيف الإنتاج الحربى نظيره الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام والتى يبحث فيها الفريق الأبيض عن استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل السلبى مع سموحة فى الجولة الأخيرة للمسابقة، ونستعرض فى التقرير التالى 5 معلومات حول مواجهة الزمالك والإنتاج.

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربى والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، فى السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على أن ينقل اللقاء عبر قنوات أون سبورت وتايم سبورت.

طاقم حكام الزمالك والإنتاج الحربى

أحمد الغندور حكمًا للساحة وأحمد توفيق وشريف عبد الله مساعدين ومبروك نبيل حكمًا رابعًا.