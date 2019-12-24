رياضة | ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويتصدر عبدالله السعيد لاعب بيراميدز ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 8 أهداف. ترتيب هدافي الدوري المصري عبدالله السعيد لاعب بيراميدز 8 أهداف محمد شريف لاعب إنبي 7 أهداف وليد سليمان لاعب الأهلي 5 أهداف حسام حسن لاعب سموحة 5 أهداف رمضان صبحي لاعب الأهلي 4 أهداف عمرو الحلواني لاعب حرس الحدود 4 أهداف محمد سالم لاعب المقاولون العرب 4 أهداف محمد رزق لاعب الاتحاد السكندري 4 أهداف أوميد أوكري لاعب أسون 4 أهداف حسين الشحات لاعب الأهلي 3 أهداف Advertisements مصطفي محمد لاعب الزمالك 3 أهداف إيدو موسيس لاعب مصر المقاصة 3 أهداف أحمد شرويدة لاعب حرس الحدود 3 أهداف ناصر ماهر لاعب سموحة 3 أهداف مروان حمدي لاعب وادي دجلة 3 أهداف أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري 3 أهداف محمد فاروق لاعب بيراميدز 3 أهداف سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب 3 أهداف محمد سمير لاعب المقاولون العرب 3 أهداف جونيور أجاي لاعب الأهلي هدفين أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك هدفين محمود علاء لاعب الزمالك هدفين محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي هدفين

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