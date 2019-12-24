رياضة | الزمالك ضد الإنتاج الحربي.. فأل خير للأبيض قبل مواجهة العجلات الحربية



تنتظر جماهير القلعة البيضاء لقاء فريقهم الزمالك أمام الانتاج الحربي، في ترقب شديد لتعويض الإخفاقات في الجولات السابقة من الدوري المصري الممتاز.

فأل خير لجماهير الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي مختار مختار مدرب الإنتاج الحربي لم يستطع أن يحقق الفوز أمام مدرب الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون.

إذ أنهما تواجها في عام 2016 مرتين، عندما كان كارتيرون مدرباً لوادي دجلة، ومختار مدرباً للاتحاد السكندري



في المباراة الأولى والتي أقيمت في الثامن من يوليو، فاز وادي دجلة بقيادة كارتيرون بثلاثية مقابل هدفين، وفي اللقاء الثاني، كرر فوزه بهدف نظيف. ترك الثنائي العمل بالناديين، ودرب كارتيرون الأهلي في عام 2018، عندما كان مختار مدرباً للإنتاج الحربي، وتقابلا في لقاء وحيد، انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

كفة أجانب الزمالك رابحة أمام مختار مختار Advertisements لم يفلح مختار في تحقيق الفوز سوى في 3 لقاءات فقط أمام مدربي الزمالك الأجانب، من أصل 9 لقاءات. استقبلت شباك فريق مختار مختار بالفكر الأجنبي، 15 هدف، بينما سجل 11 هدفاً في مرمى الزمالك. فشل كبير لـ مختار مختار في مواجهة الزمالك واجه مختار مختار الزمالك في 22 مباراة، بـ4 فرق دربهم، تمكن من حسم الفوز في 4، وسقط في 14 لقاء، بينما حسم التعادل 4 لقاءات.