رياضة | بعد إنضمام مينامينو لليفربول .. أشهر 8 يابانيين في تاريخ الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إنضمام مينامينو لليفربول .. أشهر 8 يابانيين في تاريخ الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودفع ليفربول قيمة الشرط الجزائي في عقد صاحب الـ 24 عاماً، ليعلن ليفربول عن الصفقة بشكل رسمي، بعد أن إجتاز الكشف الطبي الروتيني، وأصبح رسمياً أولى صفقات الفريق الشتوية.

وتاريخياً، لم يشهد البرمييرليج الكثير من اللاعبين اليابانيين، لكن بعضم إنضم لأشهر أندية الدوري الإنجليزي، وتركوا إنطباعات كثيرة بين الجيد والمخيب.

ويبرز لكم "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير، بعضاً من أشهر محاربي الساموراي في بلاد الضباب.

8- كازويوكي تودا

انضم قلب دفاع فريق شيميزيو الياباني لنادي توتنهام على سبيل الإعارة عام 2003، خاض أربعة مباريات فقط مع السبيرز دون ترك بصمة واضحو، ليرحل سريعاً عن الفريق.

7- يوشينوري موتو

يلعب حالياً لصفوف نادي نيوكاسل، الذبي إلتحق به في صيف عام 2018، خاض مع الفريق حتى الآن 22 مباراة منذ إنضمامه، سجل خلالها هدفين فقط.

6- ريو مياتشي

التحق بأرسنال عام 2011 بطلب من أرسين فينجر مدرب الجانرز التاريخي، لكنه خيب آمال مدربه، ليرسله على سبيل الإعارة لفريقي بولتون وويجان، ثم يرحل عن الفريق بعد ذلك.

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5- يونيتشي إيناموتو

على عكس مياتشي، لمع إيناموتو مع أرسنال، لكن تألق الثنائي فييرا وفابريجاس دفع الياباني للذهاب لنادي فولهام، حيث تطزر مستواه كثيراً وأصبح أحد أهم أعمدة الفريق.

4- هيديتوشي ناكاتا

كان أحد أفضل لاعبي آسيا في مطلع الألفية، لمع بشدة في صفوف سيلتيك الإسكتلندي، لينتقل في صيف 2005 نحو بولتون، بيد أن مسيرته مع الفريق تأثرت كثيراً بالإصابات المتتالية.

3- شينجي كاجاوا

أصر السير أليكس فيرجسون على ضمه للفريق عام 2012 من بوروسيا دورتموند، حيث ساهم في حصول اليونايتد على آخر بطولاته في الدوري الإنجليزي علم 2013، عاد مرة أخرى لدورتموند بعد عامين بملعب أولد ترافورد.

2- مايا يوشيدا

يقضي يوشيدا خالياً موسمه الثامن مع فريقه الحالي ساوثهامبتون، ليصبح أحد أهم أساطير الفريق عبر تاريخه.

1- شينجي أوكازاكي

اكسب شهرته بعد أن ساهم مع ليستر سيتي في تحقيق معجزة تتويج ليستر سيتي باللقب عام 2016، حيث كان أحد أهم عناصر الإيطالي كلاودبو رانييري، رفقة جيمي فاردي ورياض محرز.