رياضة | كيلور نافاس يبكي

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بكى كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي في افتتاح مؤسسة (Tiempos de Esperanza) في كوستاريكا والتي تهدف إلى مساعدة الأطفال الذين يعانون من مخاطر اجتماعية، ومن المشاكل الصحية.

وقدم نافاس المؤسسة خلال مؤتمر صحفي في العاصمة سان خوسيه، والذي حضره زوجته، أندريا سالاس، ومونيكا إسبينوزا، من جانب المؤسسة.

وأوضح الحارس السابق لريال مدريد الإسباني، وسط دموعه أن الهدف من هذه المؤسسة هو مساعدة الأطفال الذين يعانون من المخاطر الاجتماعية في البلد الكاريبي، لتطوير قدراتهم لمستقبلهم، ولتحقيق أحلامهم.

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وقال نافاس في تصريحاته: "أتذكر عندما كنت طفلاً، الكثير من الأشخاص ساعدوني، هذه هي فكرة المؤسسة، مساعد الكثير من الأشخاص، أشعر بالتميز لأنني أعلم أن الله كان سبباً في تحريك قلوب الكثيرين في تلك اللحظة التي احتجت فيها للمساعدة، وأقل ما يمكن أن نقدمه هو التركيز على من سيصبحوا مستقبل بلدنا والعالم".

يذكر أن المؤسسة تعمل منذ 2017 مع مركز لمساعدة الأطفال في غينيا، كما أنها شيدت مبنى مماثل في مدينة فالنسيا لدعم الشباب المهاجرين.