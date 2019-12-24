رياضة | الأهلي يتحدى الإجهاد ضد بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتحدى الإجهاد ضد بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا بدنيا خاصا للاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، على أن يتم تنفيذه في مران الفريق الذي يقام ظهر غد في بداية التحضير لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى رينيه فايلر المدير الفني لتجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا ومعنويا للمرحلة المقبلة، التي تشهد مشاركة الفريق أمام بلاتينيوم يوم السبت، ثم العودة من جديد إلى مواجهات الدوري الممتاز.

وحرص فايلر على تعديل برنامجه التدريبي اليوم، ومنح اللاعبين راحة بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الدوري بأربعة أهداف دون رد.