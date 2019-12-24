رياضة | آخر أخبار المصابين في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر أخبار المصابين في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتسلم رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرَا طبيًا من الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، عن حالة اللاعبين المصابين، وذلك في إطار متابعة المدير الفني وحرصه على معرفة مستجدات البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعبين الذين غابوا عن التدريبات في الفترة الأخيرة للإصابة.

وبات من المنتظر أن يشارك ياسر إبراهيم مدافع الفريق، في تدريب الفريق الذي يقام غدا بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي وجاهزيته طبيبا للمشاركة في التدريبات.

كما يتسلم فايلر تقريرا عن اللاعبين الذين غابوا عن مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت أمس على استاد القاهرة في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام، وانتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف دون رد.