رياضة | "فيديو" رينيه فايلر يجهز الأهلي لمواجهة بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فيديو" رينيه فايلر يجهز الأهلي لمواجهة بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبه ظهر غد الأربعاء استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي المقرر إقامتها السبت المقبل على استاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وأجرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق، تعديلا على برنامجه التدريبي بعد الفوز برباعية نظيفة على الاتحاد السكندري أمس في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام، حيث قرر منح اللاعبين راحة اليوم، على أن يبدأ الفريق غدا التحضير لمواجهة بلاتينيوم.
ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أندية؛ النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي، ونجح الفريق في تحقيق الفوز على الهلال في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا
قال رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الجهاز الفني يبدأ من اليوم التحضير لمواجهة بلاتينيوم، بطل زيمبابوي، واستغلال فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون من التدريبات في مشاهدة مباريات بطل زيمبابوي، ودراسته بشكل جيد، والوقوف على نقاط القوة والضعف قبل المواجهة التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل.
ويشاهد الجهاز الفني ملخصا لعدد من مباريات فريق بلاتينيوم، على أن يتم تنفيذ طريقة اللعب التي سيخوض بها الأهلي المباراة، خلال التدريبات اليومية التي تبدأ اعتبارا من غد الأربعاء.
وأكد المدير الفني على إغلاق ملف بطولة الدوري الممتاز، وبدء التحضير لمواجهات بلاتينيوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تقام يوم السبت المقبل على استاد السلام.
وحرص فايلر على منح اللاعبين راحة اليوم؛ لالتقاط الأنفاس؛ بسبب ضغط المباريات ما بين المشاركة محليا وإفريقيا، على أن يستأنف الفريق مرانه غدا، والبدء في التحضير بشكل عملي لمواجهة بطل زيمبابوي.