رياضة | "فيديو" رينيه فايلر يجهز الأهلي لمواجهة بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فيديو" رينيه فايلر يجهز الأهلي لمواجهة بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبه ظهر غد الأربعاء استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي المقرر إقامتها السبت المقبل على استاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق، تعديلا على برنامجه التدريبي بعد الفوز برباعية نظيفة على الاتحاد السكندري أمس في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام، حيث قرر منح اللاعبين راحة اليوم، على أن يبدأ الفريق غدا التحضير لمواجهة بلاتينيوم.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أندية؛ النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي، ونجح الفريق في تحقيق الفوز على الهلال في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

Advertisements