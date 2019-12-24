رياضة | عاجل.. ضربة موجعة لليفربول قبل مباراة ليستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ضربة موجعة لليفربول قبل مباراة ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول غياب الدولي الإنجليزي تشامبرلين عن مباراة فريقه غدًا أمام ليستر سيتي بسبب الإصابة.

وكان تشامبرلين قد اضطر لمغادرة مباراة ليفربول الأخيرة في نهائي كأس العالم للأندية أمام فلامينجو البرازيلي متأثرًا بالإصابة.

وقاف كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه غدًا أمام ليستر سيتي :"تشامبرلين تعرض للإصابة بتمزق في أربطة الكاحل ولن يتواجد معنا أمام ليستر سيتي".

وأضاف :"لا أعلم مدة غيابه، سيغيب لفترة بالتأكيد لن يلعب مباريات نهاية هذا العام، هذا أمر واضح، سنرى كيف ستسير الأمور".

ويحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا مساء غد الخميس على ضيفه ليستر سيتي في قمة مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".