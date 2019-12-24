رياضة | عاجل.. الأهلي يحدد رسميا أول ضحايا رينيه فايلر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يحدد رسميا أول ضحايا رينيه فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة رحيل عمار حمدي وصلاح محسن لاعبا الفريق الأحمر في يناير المقبل.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية عبر برنامج مع شوبير: "عمار من الأسماء المطروحة للبقاء في الفريق ولا يوجد أي غبار على ذلك".

وأضاف: "ليس لي علاقة بأي أحد يقدم عرضًا أو يتحدث عن ضم اللاعب كل هذه الأمور نضعها على رأسنا، ولكن ما يهمنا هو مصلحة النادي.. من رأيي أن عمار سيكون له دور في الفترة المقبلة، وأنا أصمم أنا لا زلنا في بداية الموسم، ولم نفعل أي شئ تمامًا، فالحسم يكون في النصف الثاني من الموسم".

وتابع عبد الحفيظ: "الأقرب هو استمرار عمار حمدي مع الأهلي أما عن صلاح محسن فسيكون هناك جلسة مع فايلر عقب مباراة بلاتينيوم لمعرفة احتياجات الفريق والعروض المقدمة للحصول على خدمات بعض اللاعبين في الفريق، ونبدأ في النظر لمصلحة النادي واللاعب".

وأتم: "فكرة البيع ليست واردة بالنسبة لنا، نفكر في الإعارات إلا إذا كان العرض مغري جدًا".