رياضة | فيفا يتغنى بأرقام ليفربول ومحمد صلاح في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيفا يتغنى بأرقام ليفربول ومحمد صلاح في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغنى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعام 2019 الاستثنائي لنادي ليفربول ونجمه محمد صلاح والذى شهد تتويجه بـ3 ألقاب وهى دورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية.

وحرص فيفا على استعراض أرقام ليفربول في 2019 وجاءت كالتالي:

146 نقطة حصدتها كتيبة ليفربول فى الدورى الإنجليزى منذ بداية الموسم الماضى ولم يخسر إلا لقاء وحيدًا من 55 مباراة.

108 ثوان مرت فى مدريد عندما سجّل محمد صلاح ثانى أسرع هدف فى نهائى دورى أبطال أوروبا

102 انتصار من 161 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هو الرقم القياسي ليورجن كلوب في ملعب آنفيلد

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97 نقطة هي حصيلة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2018-2019، وهو أكبر عدد من النقاط يحصدها فريق دون الفوز باللقب.

49 نقطة في أول 17 مباراة في الدوري الإنجليزي 2019-2020 جعلت ليفربول يحقّق أفضل بداية له على الإطلاق في موسم على أعلى مستوى.

34 مباراة مرّت على آخر هزيمة في الدوري لكتيبة كلوب وهو رقم قياسي جديد للنادي وكان الرقم السابق هو 31 في الفترة من مايو 1987 إلى مارس 1988

17 انتصاراً متتالياً حققها ليفربول في الدوري في الفترة بين مارس وأكتوبر 2019 وهي أطول سلسلة انتصارات في تاريخ النادي.

16 من أصل 18 لاعباً شاركوا مع ليفربول سجلوا أهدافاً في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، فقط في موسم 2015-2016 كان لدى ليفربول عدداً أكبر من الهدافين المختلفين في موسم واحد (17).