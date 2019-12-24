رياضة | عاجل.. الأهلي يكشف حقيقة سفر رمضان صبحي لألمانيا للعلاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يكشف حقيقة سفر رمضان صبحي لألمانيا للعلاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة سفر رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر إلى ألمانيا للعلاج هناك من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية لبرنامج مع شوبير :"رمضان أحد العناصر المميزة في صفوف فريق الأهلي، ومن سوء الحظ أنه تعرض للإصابة خلال ظهوره بمستوى مميز للغاية وكنا بحاجة له".

وتابع :"خاطبنا بعض الأطباء هناك وسننتظر رأيهم في إصابته، ومن المنتظر أن يتم الرد علينا غدًا الأربعاء".

وواصل :"لو الأمور تستدعي سفر اللاعب إلى ألمانيا لن نتأخر عن ذلك، نحن بحاجة لخدماته خاصة وأنه إعارة لمدة موسم، ونحتاج لكسب الوقت لعودته سريعًا للفريق".

وأتم حديثه :"لو نجحنا في تقصير مدة العلاج من شهرين إلى ٤ أو ٥ أسابيع فسيكون أمر جيد للغاية".