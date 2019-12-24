رياضة | مفاجآت في التشكيل المتوقع لمواجهة الزمالك ضد الانتاج الحربي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في التشكيل المتوقع لمواجهة الزمالك ضد الانتاج الحربي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق الزمالك نظيره الإنتاج الحربي ، في مباراة الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز وذلك في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء.

يستعد نادي الزمالك لمباراة اليوم برصيد 14 نقطة جمعها من خوض 8 جولات محتلًا المركز الرابع (فاز في 4، تعادل في 2 وخسر في مثلهما، مع العلم أن الفريق الأبيض له مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

بينما يمتلك برصيد 14 نقطة جمعها من خوض 9 جولات ويحتل الإنتاج الحربي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري (فاز في 4 مباريات، تعادل في 2 وخسر في 3).

واستقر المدير الفني للزمالك باتريس كارتيرون على التشكيل المتوقع أن يبدأ به أمام الانتاج الحربي ويمكن ان يعتمد على خدمات حازم إمام في الجبهة اليمنى بدلًا من محمد عبد السلام الذي غاب عن مباراتي طلائع الجيش وسموحة، ومن المتوقع أيضا أن يعتمد على محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

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تشكيل الزمالك المتوقع:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل .

في خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمد عبد الشافى .

في خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسى - محمد أوناجم - يوسف أوباما -، أشرف بن شرقى .

في خط الهجوم: مصطفى محمد.