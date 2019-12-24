رياضة | يوفنتوس يوجه صدمة قوية لنجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يوجه صدمة قوية لنجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض التقارير أن نادي يوفنتوس الإيطالي ليس لدىه أي نية للانضمام إلى السباق مع أرتورو فيدال لاعب خط وسط برشلونة.

استمتع فيدال بفترة ناجحة بشكل كبير بين عامي 2011 و 2015 ، في تورينو ، حيث ساعد يوفنتوس على الفوز بالعديد من الجوائز والمساهمة بـ 46 هدفًا من 162 مباراة له في جميع المسابقات.

يرتبط اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا بالعودة إلى إيطاليا في يناير ، بعد فشله في تأسيس نفسه خلال فترة تدريبه التي استمرت 18 شهرًا في برشلونة ،

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ومع ذلك ، يدعي موقع "Calciomercato" أن أبطال الدوري الايطالي ليس لديهم أي خطط لمحاولة لم الشمل مع النجم الدولي التشيلي.

يُعتبر إنتر ميلان أبرز اللاعبين بالنسبة للاعب ، الذي قد يتكلف 17 مليون جنيه إسترليني ، إما في يناير أو في الصيف المقبل.

اعترف فيدال بأن وكيله يجري حاليا مناقشات بشأن مستقبله.