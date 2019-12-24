رياضة | نجم ريال مدريد وهدفه للعب أكثر في عام 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد وهدفه للعب أكثر في عام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يتبق سوى أيام قليلة في سنة 2019 التي لم تكن سهلة بالنسبة للنجم الكولومبي خاميس رودريجيز مع المرينجي .

لم يستطع أن يلمع مع المهاجم الكولومبي وإصابة ريال مدريد في طريقه للإصابة ، لذلك لم يتمكن من الحصول على سلسلة من المباريات تحت قيادة زين الدين زيدان ، على الرغم من أنه أظهر موقفًا مختلفًا منذ عودته من فترة الإعارة في بايرن ميونيخ.

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أراد زيدان إعطاء دقائق أكثر للاعب البالغ من العمر 28 عامًا ، وفي عام 2020 ، ومع تقدمه الكبير أمام كولومبيا والجزء الأخير من دوري أبطال أوروبا ، سيتعين على خاميس أن يتعافى بنسبة 100 بالمائة من إصابته ؛ لا يجب أن يتسرع وسيتيح له ذلك القتال من أجل مكان آخر.

هذا يعني أنه سيحضر مع المنتخب الكولومبي في بداية جولات التصفيات وفي كأس أمريكا بمجرد انتهاء الاحتفالات بنهاية العام ، سيتدرب جيمس مع ريال مدريد ، كما فعل في نهاية الأسبوع الماضي.

بدون خروج على البطاقات في سوق الانتقالات لشهر يناير ، تؤدي جميع الطرق إلى عودة منتصرة في قميص ريال مدريد موهبته ومودة المشجعين موجودة. يحتاج فقط دقائق.