شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يستعد للتضحية بـ«إيسكو» من أجل «إريكسن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي ريـال مدريد الإسباني لبيع نجمه فرانشيسكو إيسكو من أجل تمهيد الطريق أمام التعاقد مع النجم الدنماركي كريستين إريكسن من توتنهام.

وينتهي عقد «إريكسن» مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، فيما قد يسعى النادي اللندني لبيعه في يناير من أجل الاستفادة ماديًا من انتقاله، عوضًا عن خسارته مجانًا بختام الموسم.

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وحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن ريـال مدريد فتح الباب أمام كل من تشيلسي ومانشستر سيتي للتعاقد مع «إيسكو» مقابل مبلغ يقترب من 44 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أن النادي المدريدي يرغب في التخلص من بعض اللاعبين من أجل التعاقد مع «إريكسن»، في الوقت الذي يسعى فيه تشيلسي لتعزيز صفوفه في يناير، ويدرس التعاقد مع الدولي الإسباني.

ولا يشارك «إيسكو» بشكل منتظم مع ريـال مدريد هذا الموسم، وهو ما قد يجعله منفتحًا على خوض تجربة جديدة خارج قلعة سانتياجو برنابيو.