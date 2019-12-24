شكرا لقرائتكم وائل جمعة يحتفل بفوز الأهلى على الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد وائل جمعة مدافع الاهلى ومنتخب مصر الاسبق، بالفوز الكبير الذى حققه المارد الاحمر على حساب الاتحاد السكندرى بالدوري.

وكتب وائل جمعة عبر تويتر : "مبروك ياأهلى فوز كبير ومهم على اصحاب المركز التاني فريق الاتحاد صاحب الاداء الجيد الموسم دا.. أفريقيا يا اهلي"

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ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في مواصلة تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، عقب الفوز على منافسه على الصدارة الاتحاد السكندري، برباعية نظيفة.

واستطاع الأهلي أن يحقق فوزًا على الاتحاد السكندري، برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، حيث تقدم أحمد الشيخ بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، قبل أن يضيف محمد مجدي قفشة الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة 54 من عمر اللقاء، وأحرز وليد أزارو الهدف الثالث في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، قبل أن يختتم علي معلول أهداف الأهلي، بإحرازه الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 73 من المباراة.

ويستضيف النادي الأهلي، نظيره بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، يوم السبت 28 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.