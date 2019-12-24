شكرا لقرائتكم قائمة طلائع الجيش استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن طارق يحيى، المدير الفنى لطلائع الجيش، قائمة ناديه التى تتوجه بعد قليل للسويس لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً لملاقاة المصرى البورسعيدى .

وضمت القائمة كل من: " محمد بسام وكريم طارق وأحمد داوودا وعمرو السيسى وعلى الفيل وعاصم صلاح ومحمد شعبان وأحمد كابوريا وأحمد علاء وعمرو جمال وفرانك ستيفن وتالا نداى ومحمد سمير ومحمد شحاته ومحمد ناصف وخالد سطوحى ومهند لاشين واسلام سرى وناصر منسى وأحمد سمير"

وشهدت القائمة عودة عمرو جمال مهاجم الفريق، بعد تعافيه من الاصابة بشد فى العضلة الخلفية، والتى غاب على أثرها المباراتين الاخيرتين.

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ويستعد الطلائع لملاقاة المصرى البورسعيدى المقرر لها الخامسة عصر غداً الأربعاء، على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري.

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 4 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة.

بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 7 اهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة .