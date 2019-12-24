شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يضع الزمالك في "ورطة" قبل انتقالات يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن الاتجاه الأقرب حتي الآن هو رفض فتح الاستبدال في قوائم الأندية خلال يناير المقبل، والتمسك بلوائح مسابقة الدوري التي وافقت عليها الأندية قبل انطلاق الموسم.

وأضاف المصدر أن القرار سيصدر خلال أيام رسميا برفض الاستبدال ، وهو ما يضع بعض الفرق في أزمة في مقدمتها الزمالك ومصر للمقاصة، حيث يتبقي للأبيض مكان استبدال واحد فقط في القائمة.

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ويرى مسؤولو الزمالك أن الفريق يحتاج لتدعيم صفوفه في يناير المقبل بأربعة لاعبين في العديد المراكز على رأسهم الظهيرالأيمن وخط الوسط المدافع والمهاجم الصريح.

كما استقرت إدارة نادي الزمالك علي قيد محمود جنش حارس مرمي الفريق عقب عودته من الإصابة الطويلة التي كان يعاني منها، بخلاف المستوي المتذبذب الذي يقدمه محمد عواد حارس مرمي الفريق منذ بداية الموسم.

في حين ترغب إدارة الزمالك في التعاقد مع كريم العراقي ظهير أيمن المصري ليكون بديلا لحمدي النقاز الذي فسخ تعاقده مع الزمالك، ولاعب خط وسط مدافع بعد إصابة محمود عبد العزيز " زيزو " ورغبة فرجاني ساسي في الرحيل عن الفريق، كما يحتاج الفريق لمهاجم بديلا للمغربي خالد بو طيب الذي اتفق مع الزمالك علي فسخ تعاقده في يناير المقبل، وترغب إدارة الزمالك في قيد الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق العائد من الإعارة للوداد المغربي.