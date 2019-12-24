شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يضع الزمالك في "ورطة" قبل انتقالات يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن الاتجاه الأقرب حتي الآن هو رفض فتح الاستبدال في قوائم الأندية خلال يناير المقبل، والتمسك بلوائح مسابقة الدوري التي وافقت عليها الأندية قبل انطلاق الموسم.
كما استقرت إدارة نادي الزمالك علي قيد محمود جنش حارس مرمي الفريق عقب عودته من الإصابة الطويلة التي كان يعاني منها، بخلاف المستوي المتذبذب الذي يقدمه محمد عواد حارس مرمي الفريق منذ بداية الموسم.
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