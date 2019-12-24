شكرا لقرائتكم رحيل شقيقة محمود متولى مدافع النادى الاهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادرت عالمنا منذ قليل، شقيقة محمود متولى مدافع النادى الأهلى، حيث كتب اللاعب عبر ستورى انستجرام : " انا لله وانا اليه راجعون شقيقتى فى ذمة الله "

وغاب محمود متولي عن مباريات الاهلي الماضية وتحديداً منذ سبتمبر الماضي بعد إصابته في لقاء الزمالك بالسوبر المحلي حيث أُصيب اللاعب بمزق في العضلة الخلفية.

Advertisements

وخاض متولي فترة تأهيل وتعافي من الإصابة ودخل قائمة مباراة الاهلي والاسماعيلي التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف وكذلك مباراة الاهلى والإتحاد السكندرى التى فاز بها المارد الاحمر برباعية دون رد أمس الاثنين لكنه لم يُشارك وينوي فايلر الدفع به في المباريات المقبلة .