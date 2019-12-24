شكرا لقرائتكم ضحايا الأهلي يستعدان لتضميد الجراح فى البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق النادى الاسماعيلى صفحة بطولة الدوري بعد تلقى خسارتين على التوالى أمام الأهلى بهدف دون رد، ثم الخسارة أمام المقاولون العرب، بهدفين دون رد، ليبدأ الفريق التركيز فى المواجهة المرتقبة مع زعيم الثغر بالبطولة العربية .

وتجمد رصيد الدراويش عند النقطة الثالثة عشر محتلا المركز التاسع بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف، وخسر الدراويش 17 نقطة بعد مرور 10 جولات من المسابقة.

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وحذر الجهاز الفنى بقيادة أدهم السلحدار، لاعبى الاسماعيلى من انتقال وتيرة التراجع المحلى لمنافسات البطولة العربية فى المواجهة المرتقبة أمام زعيم الثغر .

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الابطال "البطولة العربية"، والمقرر لها السادسة مساء السبت المقبل على ستاد الاسكندرية، فيما يستضيف ستاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً.