شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يتوسط لانهاء أزمة إمتحانات ثنائى منتخب مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس إتحاد الكرة الطائرة، على تدخل وزارة الرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، لحل أزمة تأجيل إمتحانات ثنائى المنتخب الأول للاعبة أحمد سعيد و محمد عادل بالتوسط لدى وزارة التعليم العالى.

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وقال "عبد الدايم" أن وزارة الرياضة ترسل خطاب لوزارة التعليم العالى من أجل تأجيل الإمتحانات الجامعية ثنائى المنتخب المتواجد حاليا فى معسكر هولندا إستعدادا لخوض تصفيات أفريقيا المقرر اقامتها فى مصر بدءا من يوم 7 يناير القادم و المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

ومن ناحية أخرى حددت وزارة الرياضة يوم 30 ديسمبر الجارى بالإتفاق مع عبد الدايم من أجل تكريم منتخب الناشئين الحاصل على المركز الرابع فى بطولة العالم الأخيرة لصرف المكافات .