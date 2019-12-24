شكرا لقرائتكم الاهلي ينتظر رد الأطباء الألمان حول طبيعة إصابة رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف عبد الحفيظ أنه فى حال ما إذا كان سفر رمضان صبحى سيقلل مدة غيابه وفترة علاجه سيكون هناك قرار بالطبع بسفره إلى ألمانيا حتي يستفيد الأهلى من تقليل مدة علاج اللاعب وهو ما قد يحدث بالفعل .
وأشار عبد الحفيظ أن غياب رمضان صبحى مؤثر بالطبع لأنه أحد الركائز الأساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفنى بالاضافة إلى أن توقيت الإصابة صعبا للغاية بسبب فترة تألق اللاعب ووصوله لفورمة عالية.
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