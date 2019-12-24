شكرا لقرائتكم الانتاج الحربى ضد الزمالك..كارتيرون يمنح ثنائي الهجوم تعليمات خاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



أمام الانتاج الحربي في الجولة العاشرة من جدة - عمرو شويل منح الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، تعليمات خاصة لثنائي هجوم القلعة البيضاء، مصطفي محمد، وعمر السعيد، قبل مباراة اليومأمام الانتاج الحربي في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وطلب كارتيرون من مهاجمي الزمالك ضرورة استغلال الفرص أمام مرمي الإنتاج الحربي، حيث لا تقبل المباراة الخسارة او التفريط في أي نقاط، بعدما لاحظ المدير الفني أن مهاجمي الفريق يهدرون العديد من الفرص السهلة في المباريات الأخيرة بالدوري.

كما منح كارتيرون تعليمات للاعبي الوسط المهاجم بعدم التقيد بمركز داخل الملعب من المراكز الثلاثة الهجومية خلف رأس الحربة، لخلق مزيدا من الفرص للمهاجمين أمام المرمي.