شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: الأهلي أغلق ملف الدوري ونسعي للفوز على بطل زيمبابوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مباراة الفريق أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي والتي تقام يوم السبت المقبل على استاد السلام، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في غاية الأهمية، خاصة أن الفريق لديه رغبة قوية ودوافع كبيرة في تحسين موقفه في المجموعة الثانية، بعد الحصول على ثلاث نقاط من الفوز على الهلال السوداني .

وأوضح سيد عبد الحفيظ، أن كل مباراة لها ظروفها الخاصة، وعادة ما يحترم الأهلي المنافسين ويتعامل مع كل مباراة وفقا لظروفها، مشيراً إلى أن المارد الأحمر سيبدأ من الغد التحضير لمواجهة بطل زيمبابوي.

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وأكد عبدالحفيظ، أن الأهلي أغلق ملف بطولة الدوري العام بعد الفوز الذي حققه أمس على الإتحاد السكندري، بأربعة أهداف دون رد، وبدأ التركيز في الملف الإفريقي، مشددا على أن جميع اللاعبين لديهم من الخبرات ما يكفي للفصل بين البطولات التي يخوضونها في الوقت الحالي، وإن كان الهدف الذي يسعى إليه الفريق، واحد وهو الفوز بكل المباريات.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية في دور المجموعات الإفريقي والتي تضم أندية، النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.