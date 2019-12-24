شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: الأهلي أغلق ملف الدوري ونسعي للفوز على بطل زيمبابوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد عبدالحفيظ، أن الأهلي أغلق ملف بطولة الدوري العام بعد الفوز الذي حققه أمس على الإتحاد السكندري، بأربعة أهداف دون رد، وبدأ التركيز في الملف الإفريقي، مشددا على أن جميع اللاعبين لديهم من الخبرات ما يكفي للفصل بين البطولات التي يخوضونها في الوقت الحالي، وإن كان الهدف الذي يسعى إليه الفريق، واحد وهو الفوز بكل المباريات.
ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية في دور المجموعات الإفريقي والتي تضم أندية، النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
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