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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة محمود متولى مدافع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمود متولى مدافع النادى الأهلى، منذ قليل، وفاة شقيقته، حيث كتب عبر ستورى إنستجرام "إنا لله وإنا إليه راجعون شقيقتى فى ذمة الله".
وغاب محمود متولى عن مباريات الأهلى الماضية وتحديداً منذ سبتمبر الماضى بعد إصابته فى لقاء الزمالك بالسوبر المحلى، حيث أُصيب بمزق فى العضلة الخلفية.
وخاض متولى فترة تأهيل وتعافى من الإصابة ودخل قائمة مباراة الأهلى والاسماعيلى التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف، وكذلك مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى التى فاز بها المارد الأحمر برباعية دون رد، أمس الاثنين، لكنه لم يُشارك، وينوى فايلر الدفع به فى المباريات المقبلة.
محمود متولى ينعى شقيقته
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